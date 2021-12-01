Чи з’явиться на Майдані наметове містечко? Відповідь від організатора протестів 1 грудня

Організатор протестів 1 грудня: «Ми готуємо мирну, але серйознішу за попередні акці»

1 грудня на Майдані Незалежності планується мирна акція, але вона буде набагато серйозніша, ніж попередні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня.

Коментуючи свій допису у Facebook про акцію 1 грудня, Гудименко зазначив, що ніколи не планував і плануватиме державний переворот.

Скріншот з допису на сторінці Юрія Гудименка у Facebook

«Повторюю: на 1 грудня ми готуємо мирну акцію, але набагато серйознішу за попередні. Тобто це буде демонстрація, що українська опозиція об’єднана перед загрозою і готова до більш рішучих кроків. Вони це побачать. Кроки не будуть агресивними, там не буде крові і жодних провокацій з нашого боку», – сказав один із лідерів партії «Демократична сокира».

На запитання, буде встановлено наметове містечко на Майдані, Гудименко зазначив: «Я би не хотів зараз розкивати усі деталі».

Він ще раз повторив, що ніякого держперевороту не буде.

«Адже згідно із визначенням його можуть робити військові, яких ви не бачите на вулицях… На моє переконання, державний переворот робить сам президент Володимир Зеленський. Фактично він прорекламував нашу мирну акцію як держпереворот. Повторюсь: в наших діях не буде агресії і насильства. Між рішучістю і жорстокістю є величезна різниця, яку ми усі розуміємо», – підкреслив Гудименко.

Нагадаємо, на вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.

Вимога, яка була озвучена: звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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