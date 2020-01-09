Вибух в Ощадбанку: поліція розшукує підривників



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Застосувавши газоповітряну суміш, злочинці намагалися підірвати банкомат Фото: Нацполіція

Двоє невідомих у тамбурі банківського відділення намагалися підірвати банкомат

Столичні поліцейські розшукують зловмисників, які пошкодили банкомат у відділенні Ощадбанку на вулиці Закревського у Деснянському районі Києва.

«Уночі на спецлінію 102 від охоронця надійшло повідомлення про те, що він почув звук вибуху та побачив двох невідомих, які вибігли із приміщення відділення банку на вулиці Закревського. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи і вибухотехніки», - повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео з камер відеоспостереження.

«Двоє зловмисників увійшли до приміщення банківської установи, пошкодивши замок вхідних дверей. Застосувавши газоповітряну суміш, фігуранти намагалися підірвати банківський пристрій, однак їм це не вдалося. Тоді чоловіки забрали своє обладнання та втекли з двома спільниками, які їх чекали на вулиці», - розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

Раніше ЗМІ повідомили про вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.