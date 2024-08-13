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У Львові судитимуть підлітка, який масово повідомляв про замінування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Львові судитимуть підлітка, який масово повідомляв про замінування
У лютому-квітні 2024 року підозрюваний надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів
колаж: «Інформатор»

За даними слідства, 16-річний мешканець Золочівського району 10 разів повідомляв про неправдиве замінування

Львівський суд винесе вирок щодо неповнолітнього хлопця, який 10 разів надавав неправдиві повідомлення про замінування різних об’єктів у Львові. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це повідомляє поліція Львівської області.

За даними правоохоронців, у лютому-квітні 2024 року підозрюваний надсилав електронною поштою листи, в яких повідомляв про замінування навчальних закладів та торговельно-розважальних центрів, розташованих у Львові.

На кожне таке повідомлення реагували правоохоронці – за вказаними адресами працювали спеціалісти-вибухотехніки, слідчо-оперативні групи та працівники інших служб поліції області, проводились перевірки, обстеження, евакуації, припинялась робота закладів, розповіли правоохоронці.

За даними поліції, 16-річного мешканця Золочівського району викрили оперативники кримінальної поліції, досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, завершене.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Нагадаємо, поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва.

До слова, до поліції Києва зателефонували невідомі та повідомили, що у приміщенні професійного коледжу, розташованого на вулиці Старосільській, закладена вибухівка. Для перевірки інформації за вказаною адресою прибули патрульні, ювенальні інспектори та слідчо-оперативна група, але, на щастя, жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили.

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Теги: суд Львів замінування

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