Довжина в 170 метрів. Що відомо про провулок, який столична влада пропонує перейменувати на честь Філарета

Рильському провулку вже майже 200 років – він виник у 1830-х роках

У Києві триває процес дерусифікації та деколонізації топоніміки. До 30 вересня у застосунку «Київ Цифровий» проходить голосування щодо перейменування провулка Рильського у Шевченківському районі на честь Патріарха Філарета (Михайла Денисенка).

«Главком» нагадує історію та особливості вулиці в самому центрі столиці, якій пропонують дати нове ім’я.

Історія провулка завдовжки 170 метрів

Невеликий провулок у центрі столиці, розташований у місцевості Старий Київ, має довжину лише 170 метрів. Він пролягає від Софійської площі та Володимирської вулиці до Стрілецької вулиці.

Нинішня назва провулка не має жодного стосунку до видатного українського поета Максима Рильського. Вона походить від Рильського полку російських військ, який дислокувався поблизу Софійської площі після 1654 року.

Провулку вже майже 200 років – він виник у 1830-х роках під паралельними назвами: Рильський та Троїцький (від Троїцької церкви, що розташовувалася поруч). У радянський період, з 1939 року, його перейменували на Перекопський провулок, проте вже у 1944 році повернули назву Рильський.

Архітектурні пам'ятки та особистості

Попри коротку протяжність, провулок має багату історію та видатних мешканців. Зокрема, у будинку № 5: у квартирі № 3 з 1943 по 1988 рік мешкав Йосип Каракіс – видатний архітектор, містобудівник, художник і педагог, один із найплідніших київських зодчих ХХ століття. Каракіс відомий як майстер короткої епохи українського конструктивізму і активний борець за збереження історичних пам'яток. Також у цьому будинку жила його донька, архітектора Ірма Каракіс, авторка низки будівельних об'єктів ТЕС, генеральних планів житлового будівництва, наборів меблів масового виробництва, інтер'єрів та обладнання шкіл, готелів та ресторанів. У 2003 році переїхала з Києва до м. Нью-Йорк.

Окрім цього, за радянських часів тут розміщувався Київський обласний підпільний комітет КП(б)У.

Будинок №5 у Рильському провулку фото: Wikimedia Commons

У будинку № 10: на початку XX століття діяла відома приватна Гімназія Стельмашенка, а за радянського часу – Вища партійна школа при ЦК Компартії України.

На честь кого пропонують назвати провулок

Провулку пропонують присвоїти ім'я патріарха Філарета (Михайла Денисенка) – видатного українського православного церковного діяча, патріарха Київського і всієї Руси-України та почесного громадянина міста Києва, який помер у березні 2026 року.

У 2019 році Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав звання Героя України фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Філарет був одним із головних засновників Української православної церкви Київського патріархату та відіграв вирішальну роль у процесі створення автокефальної Православної Церкви України (ПЦУ). У 2019 році за визначну історичну роль у розбудові незалежної помісної церкви йому було присвоєно звання Героя України.

У КМДА підкреслюють, що перейменування дозволить позбутися імперського топоніму в самому серці Києва та вшанувати пам'ять людини, яка зробила вагомий внесок у духовну незалежність держави.

Як взяти участь у голосуванні

Долучитися до опитування можна у застосунку «Київ Цифровий»:

У розділі «Міські сервіси» оберіть «Опитування»;

Знайдіть пропозицію щодо перейменування провулка Рильського на вулицю Патріарха Філарета;

Віддайте свій голос.

Опитування триватиме до 30 вересня.

Нагадаємо, у Києві пропонують перейменувати провулок Рильський у Шевченківському районі на вулицю Патріарха Філарета. Відповідне опитування триває у застосунку «Київ Цифровий» до 30 вересня. Ініціатива є частиною процесу дерусифікації київської топоніміки.