Мережу зворушило відео, на якому жінка грає «Ніч яка місячна» у знищеній дроном квартирі (відео)

Українка зайшла до власного помешкання, відсунула уламки меблів та зіграла на дивом вцілілому інструменті

У мережі розповсюджується надзвичайно щемливе відео з українкою, яка заходить до власної кімнати, зруйнованої внаслідок влучання російського безпілотника, та сідає за музичний інструмент. і виконує відому українську пісню. Про це повідомляє «Главком».

На кадрах видно, як жінка на ім'я Тетяна відсуває уламки розтрощених меблів та люстру, що впала на підлогу від вибухової хвилі. Пройшовши крізь руїни, вона сідає за дивом вцілілий рояль.

«Ви знаєте, я мала запросити вас...» – говорить жінка до когось за кадром, після чого починає виконувати відому українську пісню «Ніч яка місячна».

На відео потрапили й інші деталі понівеченого житла: в кімнаті обвалилася підвісна стеля, навколо розкидано будівельний утеплювач, а в кутку приміщення серед уламків та пилу все ще стоїть новорічна ялинка.

Кадри викликали потужну хвилю емоцій у соцмережах. Користувачі висловлюють підтримку у коментарях: «Сльози, сум, біль... Але українці, ви непереможні! Тримаймося», «Нас не здолати», «Стоп війні!».

Користувачі мережі дякують виконавиці і захоплюються нею скриншот

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Цей момент став черговим сильним символом стійкості та незламності українців, які навіть серед болю та втрати домівки зберігають гідність.

Нагадаємо, 1 вересня під час тривоги в Києві сталося влучання та падіння уламків ворожих БпЛА. Зокрема, у Подільському районі сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку ЖК «Місто квітів» на рівні 14-15 поверхів. У Святошинському районі за попередньою інформацією, ворожий БпЛА впав на відкритій території поруч із п’ятиповерхівкою.