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Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Очевидиця розповіла про перші хвилини після вибухів під Києвом
Стовп диму від масштабної пожежі було видно навіть із Києва
фото: glavcom.ua

Після появи величезного стовпа чорного диму пролунали два вибухи один за одним

Очевидиця розповіла про перші хвилини після масштабної пожежі та детонації у селі Мила Бучанського району Київської області. Над місцем події спочатку здійнявся величезний стовп чорного диму, а згодом пролунали два вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне» .

Місцева жителька Людмила, яка живе неподалік Милої, розповіла, що побачила людей, які прямували в бік села. «Бачу, всі люди йдуть напрямку до Милої. Величезний чорний-пречорний стовп диму, сморід страшенний, але дим йшов зразу догори», – розповіла очевидиця.

За її словами, пізніше дим почав стелитися над лісом. Після цього вона почула два вибухи, які пролунали один за одним.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня після російської атаки у Бучанському районі Київщини спалахнула масштабна пожежа та почалася детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито частину Житомирської траси. Із небезпечної зони евакуювали понад 200 людей.

Унаслідок події постраждали щонайменше п'ятеро людей. Було знищено приватний житловий будинок, пошкоджено ще сім будинків та пансіонат для людей похилого віку. Прокуратура розпочала розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що «жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком», та зажадав від правоохоронців «миттєвої та суворої реакції».

Також стало відомо, що внаслідок атаки загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Він одним із перших приїхав на місце події, щоб допомогти людям. Дідич очолював громаду понад 30 років – із 1994 року.

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Теги: Київщина пожежа обстріл

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