Шмигаль поговорив з главою МАГАТЕ на тлі підготовки російських ударів по підстанціях АЕС

Шмигаль розповів Гроссі, що росіяни готують чергову масовану атаку проти енергетичної інфраструктури

Міністр наголосив, що подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має стратегічне значення

Міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«За результатами обговорення сторони домовилися найближчим часом спільно заслухати керівників АЕС та очільників місій МАГАТЕ, що працюють на обʼєктах. Обговорили також необхідність організації позачергової зустрічі керівної ради МАГАТЕ для оцінки наслідків російських атак на українську енергосистему», – йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики наголосив на неприпустимості переміщення місії МАГАТЕ в тимчасово окуповані регіони України через територію Росії. «Подальша присутність місій МАГАТЕ на українських енергооб’єктах має для нас стратегічне значення. МАГАТЕ готує нову місію експертів Агентства на українських АЕС, зокрема на Запорізькій, та підстанціях, робота яких впливає на функціонування ядерних об’єктів», – зазначив Шмигаль.

Тим часом Гроссі розповів, що агентство готує звіт і методологію оцінки впливу російських атак на роботу атомних станцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі.

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

До слова, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.