Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ
Як зазначав президент Зеленський, партнери України не дають дозволу на застосування далекобійної зброї, оскільки бояться ескалації
фото з відкритих джерел

Канада схвалює застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії

Канада намагається переконати інші країни у необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на конференції щодо формули миру у Монреалі, повідомляє «Укрінформ».

«Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію», – каже вона.

Як відомо, The New York Times із посиланням на високопосадовців США повідомив, що президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

Як зазначає видання, секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування». Один зі співрозмовників The New York Times наголосив, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить понад 2400 км, що в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Раніше стало відомо, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України, назвавши їх ефективним та точним озброєнням.

Раніше Fox News з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена заявив, що розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг.

За словами співрозмовника телеканалу, аналіз розвідки та Міністерства оборони США показав, що дозвіл на далекобійні удари «не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни». Одна з причин, які наводить Fox News, – передислокація понад 90% російських літаків за межі дальності ракет Atacms у 300 км. Інша полягає в тому, що в України мало цих ракет, а на складах армії США доступних засобів лишилось мало.

Читайте також:

Теги: Канада зброя росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Портников заявив, що Микола Гоголь не був і не міг стати російським письменником
Популярний публіцист пояснив українцям, як вирішується питання приналежності Гоголя
Вчора, 18:18
Каволі призначили командувати військами НАТО у Європі на тлі повномасштабного вторгнення Росії. 60-річний генерал є також магістром з мистецтв
Носій особливих знань про Росію. Генерал Каволі та його місія в Україні портрет
29 жовтня, 21:00
Згідно з оцінками США, Південної Кореї та України, цього місяця до Росії прибули близько 3 тис. північнокорейських військових
Непідготовлені й ослаблі. WSJ передбачає, яких військових надала КНДР для Росії
27 жовтня, 13:43
У Сумах перебої з електроенергією
Після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло
27 жовтня, 01:17
Окупант завершив професійну кар'єру у 2023 році
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної Росії з футболу
6 жовтня, 13:29
За останні місяці Україна втратила контроль над низкою досить значних міст
Україна перейшла до повільного відступу: NYT описала ситуацію на фронті
5 жовтня, 14:51
Збити КАБи у повітрі практично неможливо
КАБи, які не долетіли
4 жовтня, 11:30
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
В Ірану з'явиться нова ядерна зброя: Times назвало строки
3 жовтня, 17:15
Чиновник (праворуч) і далі бачить свою роботу в районі, тому хоче після повернення з війни далі працювати в органах місцевого самоврядування
У Росії голова району із Забайкалля піде на війну, аби купити квартиру
2 жовтня, 22:10

Політика

Польща розпочала будівництво «Східного щита» на кордоні з РФ та Білоруссю
Польща розпочала будівництво «Східного щита» на кордоні з РФ та Білоруссю
У Ставропольському краї безпілотник атакував нафтобазу (відео)
У Ставропольському краї безпілотник атакував нафтобазу (відео)
Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ
Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ
Південна Корея назвала умову, від якої залежатиме рішення про постачання зброї Україні
Південна Корея назвала умову, від якої залежатиме рішення про постачання зброї Україні
Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах
Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні
США назвали вирішальний чинник для продовження Росією війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
72K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
31K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
8278
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати
5133
Reuters повідомив, на які кроки доведеться піти Кремлю для продовження війни

Новини

Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 05:55
Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua