Канада переконує союзників дозволити Україні бити далекобійною зброєю вглиб РФ

Як зазначав президент Зеленський, партнери України не дають дозволу на застосування далекобійної зброї, оскільки бояться ескалації

Канада схвалює застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії

Канада намагається переконати інші країни у необхідності надати Україні дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях на російській території. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на конференції щодо формули миру у Монреалі, повідомляє «Укрінформ».

«Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію», – каже вона.

Як відомо, The New York Times із посиланням на високопосадовців США повідомив, що президент України Володимир Зеленський запросив у союзників далекобійні ракети Tomahawk у секретній частині плану перемоги.

Як зазначає видання, секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні «пакета неядерного стримування». Один зі співрозмовників The New York Times наголосив, що це «абсолютно нездійсненна вимога». Дальність дії цих ракет становить понад 2400 км, що в понад сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms.

Нагадаємо, цьогоріч Україна почала надавати гранти на розробку ракет, а у 2025 році планується надання грантів для порохових заводів. Раніше стало відомо, що Україна досягла значного прогресу у створенні власної балістичної ракети з дальністю ураження до 700 км.

Як повідомлялося, Україна представила нову далекобійну ракету-дрон під назвою «Паляниця», яка коштує менше мільйона доларів. Водночас Київ активно працює над зменшенням вартості цієї зброї, співпрацюючи з приватним сектором.

До слова, глава Пентагону високо оцінив далекобійні дрони України, назвавши їх ефективним та точним озброєнням.

Раніше Fox News з посиланням на посадовця адміністрації Джо Байдена заявив, що розвідка США та Пентагон вважають, що дозвіл Україні завдавати дальніх ударів по території РФ принесе Києву більше проблем, ніж переваг.

За словами співрозмовника телеканалу, аналіз розвідки та Міністерства оборони США показав, що дозвіл на далекобійні удари «не матиме стратегічного впливу і не змінить хід війни». Одна з причин, які наводить Fox News, – передислокація понад 90% російських літаків за межі дальності ракет Atacms у 300 км. Інша полягає в тому, що в України мало цих ракет, а на складах армії США доступних засобів лишилось мало.