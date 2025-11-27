Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
Співробітник ФБР йде по оточеній території
фото: Натан Ховард/Reuters

Ймовірним підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану

Чоловік, який у середу, 26 листопада, відкрив вогонь по двох військовослужбовцях Національної гвардії США лише за два квартали від Білого дому, імовірно, є громадянином Афганістану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в CNN та CBS News.

За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного. Джерела вказують, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який іммігрував до США з Афганістану в серпні 2021 року.

Представник правоохоронних органів уточнив, що особу затриманого встановили за допомогою відбитків пальців. Влада отримала первісне ім'я, але все ще працює над його додатковим підтвердженням.

Водночас, видання CBS News пише, що підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану, і навіть називає його ім'я – Рахманулла Лаканвал. Крім того, двоє джерел повідомили, що для нападу чоловік використовував пістолет.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився щодо нападу на військовослужбовців Національної гвардії.

За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. 

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

Нагадаємо, у Міннеаполісі, США, сталася стрілянина у католицькій школі. Внаслідок чого дві дитини загинуло. 

Ще 17 осіб, серед яких 14 дітей, отримали поранення під час стрілянини, що сталася під час меси, присвяченої першому тижню навчання в школі. Двоє дітей перебувають у критичному стані, повідомила поліція. Злочинець помер на місці від самостійно нанесеного вогнепального поранення. За даними видання, стрілянина відбулась близько дев'ятої ранку за місцевим часом – одразу після того, як учні закінчили ранкову молитву перед сніданком у їдальні.

Теги: США ФБР Вашингтон стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не зможе звільнити тисячі держслужбовців через рішення суду
Суд у США заблокував плани Трампа щодо масових звільнень держслужбовців
29 жовтня, 09:41
Президент США Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї
WP: Ядерні випробування Трампа можуть підірвати його шанси на Нобелівську премію миру
31 жовтня, 02:49
Раніше Трамп заявив, що дозволив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
31 жовтня, 18:53
Мамдані вступить на посаду 1 січня 2026 року
Колишній репер та «друг таксистів» став новим мером Нью-Йорка: досьє на Зограна Мамдані
5 листопада, 07:20
Білий дім наказує скоротити 10% рейсів у аеропортах США через шатдаун
Білий дім наказує скоротити 10% рейсів у аеропортах США через шатдаун
6 листопада, 03:17
Трамп: Африканерів, нащадків голландських, французьких і німецьких переселенців, вбивають і знищують, а їхні землі та ферми незаконно відбирають
США бойкотують саміт G20 у ПАР через дискримінацію білих громадян
8 листопада, 03:33
Ведуча BBC порушила правила щодо виразу обличчя, коли йдеться про «вагітних»
Ведуча BBC втрапила у скандал через фразу про «вагітних людей». Реакція видання
10 листопада, 14:26
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
18 листопада, 03:58
Трамп: «Не вірте, поки не побачите»
Трамп прокоментував переговори щодо мирного плану для України
24 листопада, 13:50

Соціум

День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
Масштабна пожежа у житловому комплексі у Гонконгу: понад 40 людей загинуло
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
Трамп прокоментував стрілянину, в якій постраждали нацгвардійці
Біля Білого дому сталася стрілянина
Біля Білого дому сталася стрілянина
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину
Ціни на кокаїн у Німеччині стрімко падають: Spiegel назвав причину

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
27 листопада, 06:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua