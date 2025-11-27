ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні

Ймовірним підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану

Чоловік, який у середу, 26 листопада, відкрив вогонь по двох військовослужбовцях Національної гвардії США лише за два квартали від Білого дому, імовірно, є громадянином Афганістану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в CNN та CBS News.

За даними CNN, ФБР вважає, що встановило особу підозрюваного. Джерела вказують, що початкова ідентифікація стрільця збігається з чоловіком зі штату Вашингтон, який іммігрував до США з Афганістану в серпні 2021 року.

Представник правоохоронних органів уточнив, що особу затриманого встановили за допомогою відбитків пальців. Влада отримала первісне ім'я, але все ще працює над його додатковим підтвердженням.

Водночас, видання CBS News пише, що підозрюваним є 29-річний громадянин Афганістану, і навіть називає його ім'я – Рахманулла Лаканвал. Крім того, двоє джерел повідомили, що для нападу чоловік використовував пістолет.

Раніше президент США Дональд Трамп висловився щодо нападу на військовослужбовців Національної гвардії.

За словами Трампа, особа, яка відкрила вогонь по двох гвардійцях, важко поранивши обох (їх доставили у критичному стані до різних лікарень), сама отримала серйозні поранення. Президент США заявив, що зловмисник «у будь-якому випадку заплатить дуже високу ціну».

у центрі Вашингтона, округ Колумбія, сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двоє військовослужбовців Національної гвардії. Інформацію підтвердила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

За даними правоохоронних органів та джерела, знайомого з попередніми звітами, інцидент трапився у центральній частині столиці. Поліція округу Колумбія повідомила, що ситуація на місці події контролюється, а підозрюваного вдалося затримати. Громадян закликали уникати цього району. Обставини, за яких сталася стрілянина, наразі залишаються невідомими. Національна гвардія поки що не надала коментарів щодо інциденту.

