Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зміни у маршрутах та можливі затримки

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.

Повідомляється, що пасажирські поїзди змінили маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

№1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ

№73 Харків – Перемишль

№79 Дніпро – Львів

№119 Дніпро – Холм

№243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів

№24 Холм – Київ

№92 Львів – Київ

№52 Перемишль – Київ

№9/159 Київ – Будапешт, Трускавець

№750 Ужгород – Київ

Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:

№22/104 Львів – Харків, Краматорськ

№130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ

№106 Одеса – Київ

№260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький

№82/81 Ужгород – Київ

№14 Солотвино – Київ

№716 Перемишль – Київ

№76 Кривий Ріг – Київ

№140 Кам’янець-Подільський – Київ

№139 Київ – Кам’янець-Подільський

№143/141 Суми, Чернігів – Рахів

№21/103 Харків, Краматорськ – Львів

№113 Харків – Львів

№755 Київ – Луцьк

№753 Кривий Ріг – Київ

№265 Київ – Одеса

№117 Київ – Жмеринка

№715 Київ – Перемишль

Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою.

Як відомо, у Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Екстрені служби та співробітники «Укрзалізниці» працюють над усуненням наслідків.