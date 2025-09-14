Головна Київ Новини
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою
колаж: glavcom.ua

«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі поїздів на Київщині

«Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зміни у маршрутах та можливі затримки

У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.

Повідомляється, що пасажирські поїзди змінили маршрути:

Через Коростень курсують поїзди:

  • №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
  • №73 Харків – Перемишль
  • №79 Дніпро – Львів
  • №119 Дніпро – Холм
  • №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
  • №24 Холм – Київ
  • №92 Львів – Київ
  • №52 Перемишль – Київ
  • №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
  • №750 Ужгород – Київ

Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:

  • №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
  • №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
  • №106 Одеса – Київ
  • №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
  • №82/81 Ужгород – Київ
  • №14 Солотвино – Київ
  • №716 Перемишль – Київ
  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №140 Кам’янець-Подільський – Київ
  • №139 Київ – Кам’янець-Подільський
  • №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
  • №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
  • №113 Харків – Львів
  • №755 Київ – Луцьк
  • №753 Кривий Ріг – Київ
  • №265 Київ – Одеса
  • №117 Київ – Жмеринка
  • №715 Київ – Перемишль

Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою.

Як відомо, у Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Екстрені служби та співробітники «Укрзалізниці» працюють над усуненням наслідків. 

