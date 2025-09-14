Нічний вибух на Київщині: «Укрзалізниця» змінила розклад руху потягів (перелік)
«Укрзалізниця» повідомила про зміни в русі поїздів на Київщині
«Укрзалізниця» повідомила, що у зв'язку з надзвичайною подією на Київщині, яка спричинила тимчасове обмеження руху, низка пасажирських поїздів курсуватиме зміненими маршрутами. Наразі залізничники та інші служби працюють над якнайшвидшою ліквідацією наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Зміни у маршрутах та можливі затримки
У компанії попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин. Для відстеження актуальної інформації «Укрзалізниця» пропонує користуватися спеціальним сервісом на своєму сайті.
Повідомляється, що пасажирські поїзди змінили маршрути:
Через Коростень курсують поїзди:
- №1/123 Харків – Ворохта, Івано-Франківськ
- №73 Харків – Перемишль
- №79 Дніпро – Львів
- №119 Дніпро – Холм
- №243/63/111 Київ, Харків, Ізюм – Львів
- №24 Холм – Київ
- №92 Львів – Київ
- №52 Перемишль – Київ
- №9/159 Київ – Будапешт, Трускавець
- №750 Ужгород – Київ
Через Трипілля-Дністровське – Миронівку:
- №22/104 Львів – Харків, Краматорськ
- №130/126/90 Мукачево, Перемишль – Полтава, Кременчук, Київ
- №106 Одеса – Київ
- №260/258 Чоп, Ясіня – Кременчук, Кропивницький
- №82/81 Ужгород – Київ
- №14 Солотвино – Київ
- №716 Перемишль – Київ
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №140 Кам’янець-Подільський – Київ
- №139 Київ – Кам’янець-Подільський
- №143/141 Суми, Чернігів – Рахів
- №21/103 Харків, Краматорськ – Львів
- №113 Харків – Львів
- №755 Київ – Луцьк
- №753 Кривий Ріг – Київ
- №265 Київ – Одеса
- №117 Київ – Жмеринка
- №715 Київ – Перемишль
Для приміського сполучення на Київщині організовано тактовий рух між Києвом та Бояркою.
Як відомо, у Фастівському районі Київської області в ніч на 14 вересня вибух пошкодив залізничну інфраструктуру. Екстрені служби та співробітники «Укрзалізниці» працюють над усуненням наслідків.
