ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів

Окупант відсидів сім років за убивство – не поділив озеро з полковником Федеральної служби безпеки

На передовій солдатів майже не годували, хоча командири мали вдосталь провізії, каже полонений

Сахалар (самоназва якутів, – ред.) Єрмак Григор'єв, втомившись відбувати покарання за вбивство полковника ФСБ, вирішив випробувати удачу на фронті. Але дуже швидко зрозумів, що вижити там практично нереально. Як інформує «Главком», історію полоненого якута розповідає проєкт «Хочу знайти».

Чоловік розповів, що відсидів сім років за убивство – не поділив озеро з полковником Федеральної служби безпеки. Той кричав, що Єрмак Григор'єв із тестем заважают йому відпочивати та виганяв з берега.

Відбувати покарання треба було ще шість років, але якут втомився від тюремної одноманітності та підписав контракт.

На передовій солдатів майже не годували, хоча командири мали вдосталь провізії, каже полонений.

«У лісопосадці зібралося близько 100 осіб – ми готувалися до штурму якогось села. Уночі по нас відпрацювала артилерія ЗСУ – це було справжнє пекло. У тій посадці практично всі загинули. Залишки групи намагалися вийти, але так і не змогли вибратися. Мене врятувало те, що я не міг йти, відстав і потім здався в полон», – розповів окупант.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.