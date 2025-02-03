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Президентка Асоціації рієлторів оцінила стан ринку житла у прифронтових містах та Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президентка Асоціації рієлторів оцінила стан ринку житла у прифронтових містах та Києві
Ціни на житло у Києві не досягли довоєнної відмітки, стверджує глава Асоціації ріелторів України Олена Гайдамаха
фото: freepik.com

Олена Гайдамаха оцінила наслідки трьох років повномасштабної війни для вітчизняного ринку нерухомості

У деяких містах України ціни на нерухомість продовжують падати, тоді як в інших – навпаки зростають. Про це заявила президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха в інтерв’ю «Главкому» «Ця квартира з шахедного, а ця – з ракетного боку». Розмова з рієлтором про купівлю житла під час війни».

«Десь ціни зростають, а десь вони падають. Якщо аналізувати прифронтові області (Сумщину, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщину), то там ціни низькі. Наприклад, у Херсоні немає як такого ринку нерухомості, він стоїть. Одна з причин – щоденні інтенсивні ворожі обстріли цивільної інфраструктури. У Харкові ціни на житло «впали» на 75% порівняно з довоєнним періодом. Є випадки, коли однокімнатну квартиру можна купити менш ніж за $10 тис. Більш-менш зберігся ринок нерухомості у Запоріжжі, але й там дуже низькі ціни», – розповіла рієлторка.

Олена Гайдамаха зауважила, що падіння вартості нерухомості торкнулося й столиці: «Якщо узагальнити, то ціни на житло у Києві не досягли довоєнної відмітки на 3-5%. Це стосується і оренди, і продажу».

Водночас, за словами рієлторки, ситуація з вартістю нерухомості на Миколаївщині є доволі неочікуваною. 

«У цій прифронтовій області, куди долітають навіть КАБи, зросли ціни на житло. Все через те, що багато місцевих, отримуючи виплати від держави за свої зруйновані помешкання, не переїжджають в інші області, а тут же купують будинки чи квартири», – пояснила Олена Гайдамаха.

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Олена Гайдамаха повідомила про суттєві зміни у державній програмі «єОселя», ініційованій президентом. Про це вона розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Як повідомлялося, під кінець третього року повномасштабної війни з Росією ринок оренди житла у Києві не досяг довоєнного рівня. В управлінні її рієлторської агенції зараз перебуває чимало квартир, вартість оренди яких поступово підвищується, але ще не вийшла на ті позиції, які були перед війною, коли одну з таких квартир люди винаймали за 19 тис. грн у місяць плюс комунальні послуги. 

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Теги: Київ Запорізька область житло Харківщина Сумщина Херсонщина ринок Миколаївщина нерухомість будинок

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