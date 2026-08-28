Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі: є постраждалі

Російські військові свідомо спрямували безпілотники на приватну забудову міста

Російські війська ввечері 28 серпня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Під ударом опинився приватний сектор міста. Унаслідок атаки поранений чоловік, пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише «Главком» .

За словами очільника ОВА, російські військові спрямували безпілотники на приватну забудову Запоріжжя. Внаслідок удару постраждав щонайменше один чоловік.

«Внаслідок удару поранена щонайменше одна людина. Медики надають чоловікові необхідну допомогу», – зазначив Федоров. Він також повідомив про руйнування та пошкодження житлових будинків. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

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Наслідки атаки окупантів по житловому сектору Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Наразі встановлюється остаточна кількість пошкоджених об'єктів та масштаби руйнувань. Інформація про інших можливих постраждалих також уточнюється. Атака по Запоріжжю сталася на тлі регулярних російських ударів по місту та області. Окупанти систематично застосовують ударні безпілотники, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах.

Раніше російські війська вже атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок попередніх ударів також фіксувалися пошкодження приватних будинків та постраждалі серед цивільного населення. Запоріжжя та населені пункти області регулярно перебувають під загрозою російських атак через близькість до лінії фронту. Російські війська використовують для ударів по регіону різні типи озброєння, зокрема ударні безпілотники.

Місцева влада закликає жителів Запоріжжя та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й під час атак перебувати в укриттях або користуватися правилом двох стін. Варто нагадати, що завод «Хортиця» у Запоріжжі зазнав критичних руйнувань унаслідок російської атаки та більше не підлягає відновленню. Частину готової продукції повністю знищив вогонь, решту доведеться утилізувати.