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Росія атакувала Київ: є руйнування, проблеми з водою (оновлено)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Київ: є руйнування, проблеми з водою (оновлено)
Київ під масованої атакою ворога
фото з відкритих джерел

Залишайтеся в укриттях

Вночі 17 вересня російські терористи масовано атакують Київ балістичними ракетами. Про це пише «Главком».

У столиці пролунали потужні вибухи. Київська міська військова адміністрація попереджала:

«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракет. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

Оновлено 02:50

Мер столиці Віталій Кличко написав, що попередньо, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень і поблизу АЗС.

У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують. Інформація уточнюється.

Оновлено 03:13

Олександр Ковтунов, голова Дарницької РДА написав: «На окремих територіях Дарницького району спостерігається зниження тиску або відсутність водопостачання. Зараз з’ясовуємо причини та уточнюємо ситуацію. Про перебіг та відновлення водопостачання повідомлю додатково. Тримаємо ситуацію на контролі».

Раніше 16 вересня російська атака безпілотників на Київ повністю знищила склад Фундації Олени Зеленської. Там зберігалася гуманітарна допомога, яку планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим установам у різних регіонах України.

Під час цієї ж атаки було знищено склад студії «Квартал 95», де зберігалися декорації, костюми та інший реквізит.

Окремо вранці 16 вересня російські війська також атакували Київ безпілотниками. Тоді одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці. Загорілося складське приміщення, а вогонь поширився на сусідні будівлі. Внаслідок удару постраждала одна людина.

Теги: вибух Київ укриття тривога

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