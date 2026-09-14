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Офіцер НАТО водив росіянку з Tinder на військові бази альянсу – Telegraph

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Офіцер НАТО водив росіянку з Tinder на військові бази альянсу – Telegraph
Уайт зустрічалася з офіцером на території выйськовоъ бази НАТО
фото: Janina White

Іспанський військовий стежив за пересуванням російських підводних човнів і кораблів

Іспанського офіцера НАТО звільнили зі служби після роману з Яніною Уайт, яка народилася в Росії. Військовий познайомився з нею через Tinder, а згодом приводив жінку на військові об’єкти НАТО. Про це пише The Telegraph із посиланням на судові документи, пише «Главком».

Офіцер служив на британській військово-морській базі Northwood. Його робота була пов’язана з відстеженням пересування російських підводних човнів і військових кораблів.

Як зазначає видання, Уайт зустрічалася з офіцером на території Northwood. Згодом він запросив її також на військово-морську базу в Португалії.

Після відвідування португальської бази виникли питання щодо безпеки. У судових документах зазначається, що перебування жінки на військовому об’єкті стало одним із епізодів, які привернули увагу до поведінки офіцера.

Сама Уайт заперечувала, що мала доступ до секретної інформації або закритих військових об’єктів. За її словами, на португальській базі вона просто відпочивала біля басейну.

Жінка також заявила, що стала жертвою дискримінації через своє російське походження. Водночас The Telegraph не стверджує, що Уайт передавала Росії секретну інформацію або працювала на російські спецслужби.

Історія стала предметом судового розгляду, в межах якого Уайт оскаржувала дії британської влади. Видання зазначає, що саме її зв’язок з офіцером і відвідування військових баз стали частиною справи.

Варто нагадати, що поліція Німеччини затримала 48-річного чоловіка, якого підозрюють у серії диверсій на об'єктах енергетичної інфраструктури. Його затримали біля електростанції у Вайсвайлері, неподалік Кельна.

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Теги: НАТО війна гібридна війна

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