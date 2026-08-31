На масштабну пожежу під Києвом вирушила колона з понад 10 спецмашин (відео)

Сирени пожежних автівок розривають столичні вулиці

До місця масштабної пожежі в Київській області прямує колона спецтехніки рятувальників. Понад 10 автомобілів ДСНС рухається до осередку займання, інформує кореспондент «Главкома».

На опублікованих у мережі кадрах видно, як спецмашини прямують одна за одною. Зокрема, у складі колони помічено автодрабини, необхідні для гасіння вогню на висоті та проведення рятувальних робіт.

Наразі площа пожежі уточнюються.

Нагадаємо, російська окупаційна армія вже п'яту добу майже безперервно атакує Україну дронами, завдаючи ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі столичного регіону. Зокрема, у селі Погреби на Київщині зафіксовано влучання у складські приміщення, що спричинило масштабну пожежу. За попередньою інформацією з мережі, удару зазнали саме складські приміщення мережі супермаркетів «АТБ». На оприлюднених очевидцями фото та відео видно густі клуби чорного диму, які піднімаються над районом.

Також під час чергової повітряної атаки на Київщину російські війська завдали удару по селищу Стоянка Бучанського району. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в складські приміщення мережі магазинів «Аврора».