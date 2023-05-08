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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві лунають вибухи, працює ППО
Окупанти атакують Київщину безпілотниками
фото: «Новинарня» (ілюстративне)

Мешканцям столиці слід перебувати в укриттях до відбою тривоги

У ніч на 8 травня приблизно після 01:15 у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою  повітряної тривоги перебувайте в укриттях!», – ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що в Києві та області триває повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі. 

Нагадаємо, що раніше, цієї ночі, КМВА повідомила про роботу сил ППО на околицях Києва.

Як повідомлялося, увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Спікер Одеської обласної військової адміністрації поінформував про ракетну атаку на місто.

До слова, завершилася 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Теги: вибух тривога Київ

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