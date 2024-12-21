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Ворог запустив вночі по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ворог запустив вночі по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
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фото з відкритих джерел

Силам оборони вдалось збили 57 дронів, ще 56 безпілотників були локаційно втрачені

Російські терористи вночі атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомляють Повітряні сили.

«У ніч на 21 грудня (із 19:00 20 грудня) противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької області у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків), атакував 113-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ», – йдеться в повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Силам оборони вдалось збили 57 дронів, ще 56 безпілотників були локаційно втрачені.

Станом на 09:00 підтверджено збиття ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, триває 1032-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав три ракетних та 32 авіаційних ударів із застосуванням дев’яти ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Теги: безпілотник війна окупанти Повітряні сили ЗСУ ЗСУ

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