Петиція про відбудову Лук’янівського ринку набрала голоси

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Авторка звернення наголошує, що цей історичний торговельний об’єкт є важливою частиною живої історії столиці

Петиція з проханням якнайшвидше відновити Лук’янівський ринок, який постраждав від російського обстрілу 24 травня 2026 року, зібрала необхідну кількість підписів для розгляду столичною владою. Про це йдеться на офіційному сайті Київради, інформує «Главком».

Авторка звернення наголошує, що цей історичний торговельний об’єкт є не просто місцем для комерції, а важливою частиною живої історії столиці та ключовим елементом соціального життя району.

У петиції, зокрема, просять:

провести оперативну оцінку збитків та оприлюднити план відновлення ринку;

передбачити фінансування відбудови з міського бюджету та міжнародної допомоги;

забезпечити підтримку підприємців і працівників, які втратили місце роботи;

зберегти історичну та соціальну функцію ринку, не допустивши його ліквідації чи забудови іншими комерційними об’єктами;

розпочати відновлювальні роботи у максимально короткі строки.

Нагадаємо також, що столичні ТРЦ прихистять підприємців зі зруйнованої Лук'янівки. Підприємці, чия справа постраждала внаслідок ворожого удару 24 травня біля станції метро «Лук’янівська» (зокрема в ТРЦ «Квадрат» та на місцевому ринку), отримають нові майданчики для роботи.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки на Київ у ніч проти 24 травня російські окупанти вкотре завдали ударів по Шевченківському району столиці, сильно понівечивши історичну Лук'янівку. Під ворожим вогнем опинилися вхід до станції метро, культовий ресторан McDonald's, місцевий ринок та великий торговельний центр. Кореспондентка «Главкома» побувала на місці трагедії та зафіксувала, як район оговтується від чергового терористичного акту та як проходять аварійно-відновлювальні роботи.