Тривога в Києві тривала 15 хвилин

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Громадяни можуть залишати укриття

О 09:20 столичне небо вкотре розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві було оголошену тривогу через балістичну загрозу. Про це повідомляє «Главком».

О 09:35 у столиці оголосили відбій.

До слова, Главком підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, в Україні триває 1562-й день повномасштабного вторгнення РФ.