Тривога в Києві тривала 15 хвилин
Громадяни можуть залишати укриття
О 09:20 столичне небо вкотре розірвали сирени повітряної тривоги. За повідомленням моніторингових каналів, у Києві було оголошену тривогу через балістичну загрозу. Про це повідомляє «Главком».
О 09:35 у столиці оголосили відбій.
До слова, Главком підрахував, що ціна масованого удару по Україні у ніч проти 2 червня 2026 року може становити близько $255,5 млн.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, в Україні триває 1562-й день повномасштабного вторгнення РФ.
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