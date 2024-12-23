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У Голосіївському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Голосіївському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито
Скільки триватимуть ремонтні роботи поки невідомо
фото з відкритих джерел

Відповідні служби проводять ремонтні роботи

На вулицях Велика Васильківська-Антоновича в Києві прорвало труби. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці.

У зв’язку з цим рух транспорту частково ускладнений.

На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи.

«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – звернулись правоохоронці до водіїв.

Скільки триватимуть ремонтні роботи поки невідомо.

Нагадаємо, 30 листопада у столиці стався масштабний витік через пошкодження на водопровідній мережі на вулиці Петра Григоренка в Дарницькому районі столиці. 

А 7 грудня на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника у Соломʼянському районі столиці сталось пошкодження водопроводу, внаслідок чого утворилось провалля на проїжджій частині. 

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Теги: дорожній рух вода Київ

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