У Голосіївському районі столиці стався прорив трубопроводу, рух перекрито
Відповідні служби проводять ремонтні роботи
На вулицях Велика Васильківська-Антоновича в Києві прорвало труби. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції столиці.
У зв’язку з цим рух транспорту частково ускладнений.
На місці відповідні служби проводять ремонтні роботи.
«Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – звернулись правоохоронці до водіїв.
Скільки триватимуть ремонтні роботи поки невідомо.
Нагадаємо, 30 листопада у столиці стався масштабний витік через пошкодження на водопровідній мережі на вулиці Петра Григоренка в Дарницькому районі столиці.
А 7 грудня на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника у Соломʼянському районі столиці сталось пошкодження водопроводу, внаслідок чого утворилось провалля на проїжджій частині.
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