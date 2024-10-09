У Київську область на кілька днів прийшло потепління: прогноз погоди

За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів

Сьогодні, 9 жовтня в Україні очікується суха погода з температурою 17-22° вдень і 6-11° вночі. Вітер південно-східний 5-10 м/с, на сході – західний. У Києві та області також без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів. Вітер південно-східний (на сході країни західний), 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів 10-15°; вдень 17-22°.

На Київщині без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 8-10°, вдень близько 20°. Але вже під кінець робочого тижня у регіон знову повернуться дощі.

Як повідомлялося, 9 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде хмарно і з проясненнями. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність.