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Маскувала психотропи під свічки: у Києві поліція затримала 25-річну наркозбувачку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Маскувала психотропи під свічки: у Києві поліція затримала 25-річну наркозбувачку
Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України
фото: поліція Києва/Facebook

У ході обшуку у помешканні наркозбувачки слідчі виявили пакети з психотропами, ваги та форми для виготовлення фігурних свічок

У Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. Про це повідомила поліція Києва. 

Повідомляється, що зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі. Наступні десять років киянка може провести за ґратами.

Протиправну діяльність місцевої мешканки викрили дільничні офіцери Деснянського управління поліції. Правоохоронці на вулиці зупинили дівчину й під час подальшої перевірки з’ясували, що та має з собою заборонені речовини.

«Під час слідчих дій у наплічнику підозрюваної слідчі виявили згортки з адресами замовників та парафінові свічки, всередині яких зберігалось 13 розфасованих пакетиків з білою кристалічною речовиною та три пакетики з канабісом. Крім цього, у ході обшуку у помешканні наркозбувачки слідчі виявили зіп-пакети з психотропами, ваги, фасувальний матеріал, форми під свічки та парафін», – йдеться у повідомленні.

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Зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок і заливала парафіном
фото: поліція Києва/Facebook

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилась 25-річна мешканка Троєщини. Виявлені речовини правоохоронці скерували на проведення експертизи. Експертне дослідження по вилученому триває.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Так, обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду. Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Раніше столичні поліцейські викрили чоловіка, який збував шоколад з наркотиками. Зловмисник виготовляв солодощі, додаючи до них психотропну речовину, свій «товар» він розповсюджував через месенджери по всій території України.. Наркодилера викрили працівники Голосіївського управління поліції. В ході проведення досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що зловмисник в одній із кімнат своєї квартири створив умови для вирощування псилоцибінових грибів, а також облаштував помешкання спеціальним обладнанням для виготовлення шоколаду, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину – диметилтриптамін (ДМТ).

Також на Лісовому масиві поліцейські затримали чоловіка, який планував збути три кілограми психотропів. Про це повідомила пресслужба поліції Києва. Оперативники Деснянського району виявили в рюкзаку зловмисника кілограм психотропної речовини, а під час обшуку в квартирі ще два кілограми забороненого засобу. Проведена експертиза підтвердила, що в пакетах знаходилась психотропна речовина – Альфа-PVP. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Фігуранта взято під варту, йому загрожує до 12 років за ґратами.

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Теги: Київ наркотики

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