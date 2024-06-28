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Загрожували зірвати роботу аеропортів: Британія затримала групу екоактивістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Загрожували зірвати роботу аеропортів: Британія затримала групу екоактивістів
Група Just Stop Oil натякнула на причетність у плануванні дезорганізації роботи аеропортів
фото: Alisdare Hickson

Співробітники поліції спільно з підрозділами по всій країні заарештували майже 30 екоактивістів

Поліція Лондона заявила про затримання 27 екоактивістів руху Just Stop Oil за підозрою у плануванні дезорганізації роботи аеропортів влітку. Про це повідомляє The Guardian.

За даними поліції, арешти були проведені в Лондоні, Глостерширі, Оксфордширі, Девоні, Ессексі, Манчестері, Сурреї, Сассексі, Норфолку і Західному Йоркширі.

«Серед затриманих – кілька відомих членів Just Stop Oil, яких ми вважаємо ключовими організаторами», – заявила поліція, зазначивши, що вони були заарештовані за статтею закону про громадський порядок, яка забороняє змову з метою підриву національної інфраструктури

Арешти розпочались у вівторок зі Скотланд-Ярду, де в аеропорту Гатвік спершу були затримані, а потім випущені під заставу четверо екоактивістів. Ще шестеро людей були заарештовані в громадському центрі на сході Лондона «в рамках публічно розрекламованого заходу, спрямованого на дезорганізацію роботи аеропорту».

Співробітники лондонської поліції спільно з більш ніж вісьмома поліцейськими підрозділами по всій країні заарештували ще 17 людей.

У своїй заяві група Just Stop Oil натякнула на свою причетність, заявивши, що якщо «уряд відмовляється робити те, що потрібно для захисту людства, тоді люди піднімуться і зроблять те, що необхідно зробити».

«Прихильники руху глибоко віддані справі захисту своїх сімей і громад від тиранії викопного палива. Ми відмовляємося вмирати за викопне паливо і ми відмовляємося стояти осторонь, коли вбивають мільйони людей», – йдеться в заяві групи.

Головними вимогами екоактивістів є припинення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля до 2030 року, а також підтримка та фінансування інших країн «для здійснення швидкого, чесного та справедливого переходу».

За словами Супта Яна Хауеллса, який очолював операцію із затримання екоактивістів, правоохоронцям відомо, що Just Stop Oil планує зірвати роботу аеропортів по всій країні цього літа.
 
«Тому ми вжили швидких і рішучих заходів. Наша позиція дуже чітка: будь-хто, хто ставить під загрозу безпеку аеропортів Лондона, може очікувати рішучої реакції з боку офіцерів або співробітників служби безпеки. Аеропорти є складним операційним середовищем, тому ми тісно співпрацюємо з ними, агентствами та іншими партнерами в рамках цієї операції», – заявив він.

Нагадаємо, екоактивісти штурмували завод Tesla під Берліном, проти будівництва якого виступали ще чотири роки тому. Завод є єдиним у Європі й мітингувальники протестували через плани щодо його розширення. Екоактивісти вимагали припинити виробництво «брудних машин».

Раніше екоактивістки облили супом картину Клода Моне «Весна» в Ліонському музеї у Франції. Також у паризькому Луврі екологічні активісти облили супом всесвітньо відому картину «Мона Ліза» («Джоконда») Леонардо Да Вінчі.

Теги: аеропорт Велика Британія активісти екологія

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