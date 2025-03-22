У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи: загинуло троє людей

На місці працювали 63 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС

У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи після ворожої атаки. Загинуло троє людей, 12 поранених, кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Окупанти атакували обласний центр дванадцятьма БпЛА типу Shahed. Внаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Відомо, що серед загиблих внаслідок російської атаки в Запоріжжі – 14-річна дівчинка та її 41-батько. Серед постраждалих – немовля. На місці працювали 63 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС.

Загалом пошкоджено шість багатоповерхових будинків, один приватний будинок, будівлю дитячого садка та заклад харчування.

Наслідки обстрілу по Запоріжжю фото: «Суспільне»

На місцях працювали необхідні служби міста. Розгорнуто мобільний пункт прийому заяв та повідомлень громадян, постраждалих унаслідок ворожої атаки. Раніше повідомлялось, що одна жінка у вкрай важкому стані. Шестеро людей у стані середньої важкості.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок падіння уламків сталося займання на третьому поверсі триповерхового будинку в Подільському районі столиці.

Нині триває 1123-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинув 86 КАБ. Крім того, ворог застосував 1038 дронів-камікадзе, здійснив 4895 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Протягом минулої доби відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.