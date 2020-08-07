Під Києвом чоловік відкрив стрілянину, щоб похизуватися зброєю (фото)



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Виявлену у чоловіка зброю поліція направила на експертизу Фото: Нацполіція

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження

У селі Литвинівка Вишгородського району Київщини водій автомобіля влаштував стрілянину посеред ночі. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 3 години ночі.

Наряд групи реагування патрульної поліції Вишгородського відділу поліції оперативно встановив особу стрілка і виявив його у сусідньому селі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київські області.

Порушником виявився 44-річний житель села Тарасівщина. Він зізнався поліцейським, що таким чином хотів похизуватися зброєю перед своїм знайомим. Стріляв в небо, тож з людей ніхто не постраждав.

Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці в салоні автомобіля та за місцем проживання порушника виявили револьвер під патрон «Флобер», газовий пістолет, набої різного калібру та гільзи. Вилучене направлено на проведення експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомлялося, 5 серпня у місті Обухів водій на автівці здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби.