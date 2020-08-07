  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину, щоб похизуватися зброєю (фото)

    • Розсилка
    Виявлену у чоловіка зброю поліція направила на експертизу - Під Києвом чоловік відкрив стрілянину, щоб похизуватися зброєю (фото)
    Виявлену у чоловіка зброю поліція направила на експертизу
    Фото: Нацполіція

    За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження

    У селі Литвинівка Вишгородського району Київщини водій автомобіля влаштував стрілянину посеред ночі. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 3 години ночі.

    Наряд групи реагування патрульної поліції Вишгородського відділу поліції оперативно встановив особу стрілка і виявив його у сусідньому селі. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київські області.

    Порушником виявився 44-річний житель села Тарасівщина. Він зізнався поліцейським, що таким чином хотів похизуватися зброєю перед своїм знайомим. Стріляв в небо, тож з людей ніхто не постраждав.

    Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці в салоні автомобіля та за місцем проживання порушника виявили револьвер під патрон «Флобер», газовий пістолет, набої різного калібру та гільзи. Вилучене направлено на проведення експертиз.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину, щоб похизуватися зброєю (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину, щоб похизуватися зброєю (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Як повідомлялося, 5 серпня у місті Обухів водій на автівці здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту. В результату чого була травмована дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби.

    Національна поліція України кримінал зброя Київщина стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ