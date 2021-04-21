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    Під Києвом хлопчик утік із дому, бо не хотів на час карантину їхати в село

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    11-річного жителя міста Вишневе вдалося знайти після ночі пошуків - Під Києвом хлопчик утік із дому, бо не хотів на час карантину їхати в село
    11-річного жителя міста Вишневе вдалося знайти після ночі пошуків
    Фото з відкритих джерел

    Втікач всю ніч провів в одній з багатоповерхівок міста Вишневе

    Усю ніч з 20 на 21 квітня у місті Вишневе та довколишніх населених пунктах тривали пошуки зниклого 11-річного жителя міста Вишневе, котрий 20 квітня близько 14 годин поїхав кататися на велосипеді і додому не повернувся. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    До поліції звернулася мати із заявою про зникнення неповнолітнього. Дитину одразу ж оголосили у розшук.

    До пошуків хлопчика долучилися правоохоронці Бучанського районного управління поліції, група реагування патрульної поліції, працівники ювенальної превенції. На ранок дитину вдалося знайти.

    11-річний жителя міста Вишневе вдень 20 квітня поїхав кататися на велосипеді і додому не повернувся
    11-річний жителя міста Вишневе вдень 20 квітня поїхав кататися на велосипеді і додому не повернувся

    Як з’ясувалося в ході розслідування, дитина у такий спосіб вчинила спротив щодо спланованої батьками його вимушеної поїздки до села на час карантину. Ніч юний втікач провів на 10 поверсі однієї з вишнівських багатоповерхівок. Жоден із мешканців будинку не виявив цікавості, хто ця дитина і що вона робить.

    Працівники поліції відділу №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

    Нагадаємо, 14 квітня близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

    До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

    Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

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    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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