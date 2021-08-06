  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вантажівки без дозвільних документів перевозили&nbsp;родючий ґрунт - Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)
    Вантажівки без дозвільних документів перевозили родючий ґрунт
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Обставинами справи про перевезення чорнозему займуться слідчі

    Патрульні с. Чайки протягом денної зміни виявили дві вантажівки, що перевозили чорнозем без дозвільних документів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Так, на 12 км автодороги Феневичі–Бородянка–Макарів–Бишів інспектори зупинили відразу два вантажних автомобілі КамАЗ, що перевозили ґрунт.

    Під час перевірки документів, які надали на перевірку 49-річний та 55-річний водії, поліцейські встановили, що передбачених законодавством супроводжувальних документів на перевезення родючого шару ґрунту ні один із керманичів не має.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)
    Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)

    Патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин цієї справи.

    Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

    До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

    Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

    В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.

    Читайте також інтерв'ю: Перший місяць ринку землі. Що приховує влада і чому нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди?
    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)