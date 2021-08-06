Під Києвом патрульні затримали два КамАЗи з чорноземом (фото)

Обставинами справи про перевезення чорнозему займуться слідчі

Патрульні с. Чайки протягом денної зміни виявили дві вантажівки, що перевозили чорнозем без дозвільних документів. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, на 12 км автодороги Феневичі–Бородянка–Макарів–Бишів інспектори зупинили відразу два вантажних автомобілі КамАЗ, що перевозили ґрунт.

Під час перевірки документів, які надали на перевірку 49-річний та 55-річний водії, поліцейські встановили, що передбачених законодавством супроводжувальних документів на перевезення родючого шару ґрунту ні один із керманичів не має.

Патрульні викликали на місце пригоди слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин цієї справи.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.