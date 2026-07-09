Підвищення тарифів на проїзд у Києві відкладається: коли буде прийняте остаточне рішення

Підвищення тарифів на проїзд до 30 гривень за поїздку мало вступити в силу 15 липня

Київська влада досі не узгодила дату підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті. Спочатку планувалося запровадити нові ціни з 15 липня, але наразі конкретної дати немає, повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Згідно з відповіддю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит видання, новий тариф все ще має складати 30 грн за поїздку – ця вартість, наголошують в КМДА, є економічно обґрунтованою і розрахована на основі витрат за 2025 рік.

«Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік із урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є вищим», – повідомили в КМДА.

Разом з тим дата впровадження нових тарифів відкладається – наразі триває процес погодження. Документ про підвищення тарифів буде оприлюднений після підписання. Також киян проінформують про зміни цін через соціальні мережі.

«Після його підписання документ буде оприлюднено в установленому порядку на офіційному порталі Києва, а також про ухвалене рішення буде додатково поінформовано через офіційні інформаційні ресурси та соцмережі міськвлади», – заявили у відомстві.

Як раніше повідомляли у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, разовий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці на рівні 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств і є компромісним варіантом. Справжня ж собівартість перевезень є значно вищою. У профільному департаменті зазначають, що столичні транспортні підприємства розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, який для проїзду в метро становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн. Зважаючи на високу соціальну чутливість питання, влада не стала піднімати планку до економічно обґрунтованого рівня. Пропонований тариф у 30 грн базується на фактичних витратах за минулий рік, а не на планових показниках року поточного.

Київська влада відхилила петицію із закликом не підвищувати тариф проїзду громадським транспортом в столиці до 30 грн.

«Главком» писав, що місячний проїзний на комунальний наземний транспорт Києва та метрополітен після зміни тарифів займе четверту сходинку серед проїзних в столицях Європи. Дорожче тільки в Лондоні, Амстердамі та Стокгольмі.