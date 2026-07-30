Атака на Київщину: у Броварському районі постраждали п'ятеро людей

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів трьох постраждалих

У ніч на 30 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область. У Броварському районі постраждали п'ятеро людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Олійника.

За даними ОВА, серед постраждалих також дві жінки. Трьох людей госпіталізували до місцевої лікарні, ще двом медики надали допомогу на місці.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

У ДСНС уточнили, що у селі Скибин Броварського району частково зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок, а також пошкоджено ще два сусідні будинки.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували з-під завалів трьох постраждалих та передали їх бригадам екстреної медичної допомоги.На місці продовжують працювати всі профільні служби, триває ліквідація наслідків російської атаки.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Під ударами опинилися Київ, Львів, Полтавщина, Кривий Ріг, Харків, Вінниця, Суми, Рівненщина, Івано-Франківщина та інші регіони.

Внаслідок обстрілів загинули й постраждали мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, підприємства та виникли масштабні пожежі.

У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали. Унаслідок обстрілу Полтавщини загинула одна людина, також пошкоджено термінал «Нової пошти». Окупанти ударили балістичною ракетою по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Внаслідок атаки на Львів пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі, під завалами опинилися люди. Станом на ранок відомо про загиблих і 15 постраждалих, триває пошуково-рятувальна операція.