«Наметові містечка» на перонах: під час нічної тривоги киянам бракувало місця у метро

Станція метро «Харківська» під час повітряної тривоги у ніч на 30 липня

«Кемпінги» на станціях столичного метро та відсутність регулювання простору зробили ситуацію під час нічного обстрілу критичною

У ніч проти 30 липня під час чергової повітряної тривоги та обстрілу столиці підземка виявилася не готовою до великої кількості людей. На багатьох станціях кияни не змогли потрапити в укриття через брак місця, а на входах і в переходах утворилися тиснява та черги. На ситуацію вже відреагували депутати, політтехнологи та громадські діячі. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, депутат Київради Андрій Вітренко опублікував кадри переповненого метрополітену та публічно звернувся до міського голови Віталія Кличка із закликом змінити керівництво комунального підприємства.

«Віталію Володимировичу, а може давайте змінимо керівництво метрополітену? Чому неможливо в критичні моменти додати потяги на станції? Що змінилося з 2022 року? Чому в 2022 році це було можливо, а у 2026-му – ні?» – обурився Вітренко.

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Про проблеми з доступом до укриттів повідомила й громадська діячка Євгенія Прокопенко. За її словами, на деяких станціях людей перестали впускати ще задовго до оголошення тривоги, оскільки перони були повністю забиті.

«Тобто тим, кому пощастило вміститися, за укриття заплатили по 30 грн. Зараз же місту за дикого профіциту бюджету дуже необхідно було підняти ціни на проїзд замість того, щоб будувати нові укриття. У той самий час прифронтовий Харків будує підземні школи, а проїзд у всьому громадському транспорті там безкоштовний», – зазначила Прокопенко.

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Політтехнолог Олексій Голобуцький також звернув увагу на критичну ситуацію біля входів до станцій, зазначивши, що люди буквально сиділи «на головах одне в одного», а підземні паркінги та прилеглі території були заблоковані чергами з автівок тих, кому не вистачило місця всередині

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«Наметові містечка» на перонах: що кажуть кияни

Водночас жителі столиці у соцмережах вказують на іншу причину тисняви – масове використання наметів та розкладачок на станціях, що забирає дорогоцінний простір. Крім того, кияни спростовують закиди про платний вхід, нагадуючи, що під час тривоги метро працює як укриття безкоштовно.

«Вхід у метро в тривогу безкоштовний. А ще винен і не Кличко, а люди з наметами-шатрами, які потрібно заборонити. І не розповідайте мені, що вам завтра на роботу і треба виспатись із комфортом. Ваш комфорт – це життя людей, яким не вистачило місця», – наголошує киянка Маріша Воєнова.

Її підтримує Олексій Кодман, який пропонує ввести чіткі правила для укриттів: «Поробили собі наметові містечка. Треба заборонити приносити в укриття і в метро намети та розкладачки. Одна людина – один стільчик. Як то кажуть, у тісноті, зате живі».

Очевидці зазначають, що деякі містяни почали займати місця задовго до початку атаки.

«Я їхала з роботи, то люди в метро ще з 20:00 збиралися. Намети і зайняті місця для всіх родичів і сусідів вже стояли. Люди в переході сиділи, діти лежали серед перону. Зробити зауваження – очі видирали. Взагалі, що це за кемпінг? Кожний думає, аби йому було добре. А куди дітися іншим?» – обурюється киянка Оксана Музика.

Що кажуть про проблему з метро кияни скриншот

Люди пропонують заборонити палатки і розкладушки у метро скриншот

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Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Унаслідок удару по Києву загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку біля метро «Почайна». Унаслідок пожежі постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.