Унаслідок нічного обстрілу столиці пошкоджена станція метро «Почайна»

Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком

Унаслідок нічного обстрілу Києва було пошкоджено вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро «Почайна». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський метрополітен.

Фахівці київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів.

Попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.

«Наразі київський метрополітен працює у звичайному режимі, із дотриманням вимог безпеки та графіків руху поїздів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Унаслідок удару по Києву загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку біля метро «Почайна». Унаслідок пожежі постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.

У ніч проти 30 липня під час чергової повітряної тривоги та обстрілу столиці підземка виявилася не готовою до великої кількості людей. На багатьох станціях кияни не змогли потрапити в укриття через брак місця, а на входах і в переходах утворилися тиснява та черги. На ситуацію вже відреагували депутати, політтехнологи та громадські діячі.