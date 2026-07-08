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У Києві після атаки РФ сталися зміни у роботі громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві після атаки РФ сталися зміни у роботі громадського транспорту
Пошкоджено 42 вагони Pesa
фото: скриншот з відео

«Просимо враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок»

У зв’язку з атакою РФ на столицю трамвайні маршрути №1, №3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київпастранс».

Зазначається, що для забезпечення перевезення пасажирів організовано рух тимчасових автобусних маршрутів № 1Т та № 3Т.

«Просимо враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок», – наголошує «Київпастранс».

Зокрема, Київська міська державна адміністрація (КМДА) додала, що унаслідок ворожого обстрілу столиці в одному з депо пошкоджено 42 вагони Pesa (польський виробник залізничного транспорту, – «Главком»).

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«Оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних депо. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня Росія здійснила чергову ракетну атаку на столицю України, застосувавши балістичне озброєння. Унаслідок влучань у Києві виникли масштабні пожежі, а вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги.

Як повідомлялося, унаслідок удару загинула жінка, є постраждалі.

Теги: Київ громадський транспорт

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