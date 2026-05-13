Росія масовано атакувала залізницю: уражено десятки обʼєктів, є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупаційна армія завдала 23 удари по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України
фото: Олексій Кулеба
Унаслідок ворожого обстрілу на Рівненщині загинули двоє працівників залізниці

Однією з ключових цілей масованої російської атаки 13 травня стала залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об’єктах на заході, півночі та в центрі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

«Пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуйовували, без жертв. Але, на жаль, маємо втрати серед цивільних у місті залізничників – Здолбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих – працівників залізниці», – каже він.

За словами міністра, ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, енергетиці та логістиці. Зокрема, під обстрілами опинилися мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия, Хмельницький, Івано-Франківськ тощо.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку російських безпілотників. За його словами, не виключено, що окупанти можуть запустити ракети по Україні після усіх хвиль дронів.

