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    Після «замінувань» відновлено роботу всіх станцій київського метро

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    Станція &laquo;Театральна&raquo; відкрита для пасажирів після перевірки - Після «замінувань» відновлено роботу всіх станцій київського метро
    Станція «Театральна» відкрита для пасажирів після перевірки
    фото з відкритих джерел

    Повідомлення про замінування станцій метро виявилися неправдивими

    Всі станції столичного метрополітену працюють у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, завершено перевірку станції «Театральна» і пересадочного вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Також оглянуто станцію «Вокзальна». Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Раніше повідомялося, що станції столичного метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів. Під час перевірки вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Крім того, 12 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Бориспіль» та київського аеропорту імені Ігоря Сікорського.

    Під час перевірки в аеропорту «Бориспіль» будь-яких підозрілих предметів не виявлено.

    Аеропорт свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

    Нагадаємо, 11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

    8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

    Теги: Національна поліція України Київ метро аеропорт замінування
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    Після «замінувань» відновлено роботу всіх станцій київського метро