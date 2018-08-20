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    Після зливи і страшних руйнацій відновлено рух на Антоновича

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    <div class="copy">Дорога на вулиці Антоновича після зливи</div> - Після зливи і страшних руйнацій відновлено рух на Антоновича
    Фото: Олексій Олексієв
    Дорога на вулиці Антоновича після зливи

    Комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження дороги після сильного дощу

    Рух вулицею Антоновича в центрі Києва повністю відновлено. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

    «Сьогодні повністю відновлено рух вулицею Антоновича», - сказав він.

    За його словами, комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження після сильного дощу.

    Нагадаємо, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.

    Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

    Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

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