Після зливи і страшних руйнацій відновлено рух на Антоновича
-
Розсилка
Комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження дороги після сильного дощу
Рух вулицею Антоновича в центрі Києва повністю відновлено. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.
«Сьогодні повністю відновлено рух вулицею Антоновича», - сказав він.
За його словами, комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження після сильного дощу.
Нагадаємо, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.
Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.
Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.
Дивіться також:
Знову небачена стихія? Фоторепортаж із заплави у центрі Києва
Красиво і моторошно водночас. З’явились нові фото київської негоди
Читайте також статті:
Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла
Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди
Джерело: Інтерфакс-Україна