Після зливи і страшних руйнацій відновлено рух на Антоновича



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Фото: Олексій Олексієв Дорога на вулиці Антоновича після зливи

Комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження дороги після сильного дощу

Рух вулицею Антоновича в центрі Києва повністю відновлено. Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«Сьогодні повністю відновлено рух вулицею Антоновича», - сказав він.

За його словами, комісія фахівців з'ясує причини, чому сталися пошкодження після сильного дощу.

Нагадаємо, ділянку проїжджої частини вул. Антоновича вiд вул. Фізкультурної до Жилянської було зруйновано в ніч на 19 серпня внаслідок негоди.

Під час нічної негоди в Києві у ніч на 19 серпня у декількох місцях з-під землі била фонтаном вода.

Раніше повідомлялося, що після нічної грози затопило Хрещатик та ряд інших вулиць столиці.

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Джерело: Інтерфакс-Україна