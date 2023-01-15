Подразник для РФ: у центрі Києва запрацювала «юрта незламності» (фото)

Казахські меценати допомогли встановити незвичайний пункт незламності у Києві

Днями у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва з'явилась «юрта незламності», яку допомогли встановити казахські меценати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Площа «юрти незламності» складає 63,5 кв. м.

Пункт оснащений генераторами та обігрівачами, а відвідувачам тут пропонують гарячий чай та національні страви.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інші юрти планується відкрити у Харкові, Львові, Черкаській області та Одесі, повідомляє Bigkyiv.

Нагадаємо, у місті Буча представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва – 6 січня.

Юрта розташована на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас в Астані заявили, що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.