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Подразник для РФ: у центрі Києва запрацювала «юрта незламності» (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Подразник для РФ: у центрі Києва запрацювала «юрта незламності» (фото)
«Юрта незламності» у парку ім. Шевченка у Києві
фото: Bigkyiv

Казахські меценати допомогли встановити незвичайний пункт незламності у Києві

Днями у парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва з'явилась «юрта незламності», яку допомогли встановити казахські меценати. 

Площа «юрти незламності» складає 63,5 кв. м. 

Пункт оснащений генераторами та обігрівачами, а відвідувачам тут пропонують гарячий чай та національні страви.

Інші юрти планується відкрити у Харкові, Львові, Черкаській області та Одесі, повідомляє Bigkyiv

Нагадаємо, у місті Буча представники Казахстану допомогли відкрити «юрту незламності». Юрта була встановлена напередодні Різдва – 6 січня. 

Юрта розташована на вулиці Олекси Тихого та працюватиме як пункт обігріву для мешканців міста під час блекауту. Водночас у міністерстві закордонних справ Росії гостро відреагували на встановлення юрти. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова навіть звернулася до влади Казахстану з вимогою пояснити те, що сталося.

Водночас в Астані заявили, що не бачать в установці юрти нічого поганого. Влада Казахстану наголошує, що встановлення юрти є приватною ініціативою казахстанських меценатів. Там нагадали, що в Казахстані проживає близько 300 тисяч українців, в Україні також є велика казахська діаспора.

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