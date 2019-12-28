Поліція Київської області затримала покидька, який до смерті забив свого 4-річного сина (фото)



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Фото відділу комунікації поліції в Київській області

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку

Ледь живого побитого хлопчика виявив перехожий на одній з вулиць села Велика Вільшанка Київської області і викликав швидку допомогу. Медики повідомили про цей факт до поліції і за вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

Малолітнього хлопчика у тяжкому стані з численними травмами тіла у вигляді перелому правої руки, лівої ноги, перелом ребер, перелом кісток черепа було доправлено до реанімаційного відділення. Однак медикам не вдалося врятувати йому життя і від отриманих травм 4-річна дитина померла, – повідомляє пресслужба управління Національної поліції в Київській області.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання батька дитини працівники поліції виявили та вилучили одяг, взуття зі слідами бурого кольору, схожі на кров.

За підозрою у нанесенні смертельних побоїв хлопчику поліцейські затримали його батька, 44-річного чоловіка. Однак він пояснити працівникам поліції нічого не зміг. Стверджує, що нічого не пам’ятає, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в крові на момент затримання зловмисника становив 1, 57 проміле.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для нього обере суд.

Нагадаємо, на Київщині чоловіки отруїлися сурогатом алкоголю.

Як повідомлялося, у Донецькій області в місті Сіверськ чоловік застрелив з мисливської рушниці трьох сусідів, після чого вкоротив собі віку. Сварка виникла на тлі побутового конфлікту.