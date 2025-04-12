Одіозний соратник Януковича, якого рівно рік тому затримувала СБУ, відпочиває в ресторані в центрі Києва (фото)

У квітні 2024 року СБУ затримала Лук'янова на спробі втечі з України поблизу прикордонному пункту пропуску на Одещині

В одному з столичних ресторанів було помічено колишнього депутата трьох скликань від «Партії регіонів» Владислава Лук'янова. Фото екс-нардепа Лук'янова оприлюднила політична журналістка Крістіна Бердинських, передає «Главком».

Повідомляється, що 11 квітня у ресторані у центрі Києва вона побачила екс-нардепа Лук'янова, якого у квітні 2024 року СБУ затримала на спробі втечі з України поблизу прикордонному пункту пропуску на Одещині.

Лук'янов у одному з столичних ресторанів 11 квітня 2025 року фото: facebook.com/kristina.berdinskikh

«Крім того, зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських телеграм-каналів. Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон і чорнові записи із доказами його злочинних дій. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)», – йшлося в офіційному повідомленні СБУ.

Бердинських пише, що за даними видання Watchers, Лук'янова затримали ще в лютому, після цього Соломʼянський райсуд Києва 27-го лютого відправив його під нічний домашній арешт без носіння електронного браслету як підозрюваного у виправданні збройної агресії РФ.

«Не знаю, що там з розслідуванням, але не схоже, що Лук'янов у 2025-му відчуває у Києві якийсь дискомфорт після стількох років відверто антиукраїнської діяльності. Ходить у дорогі ресторани, усе у нього ок», – написала журналістка.

Лук'янов та його проросійська діяльність

Підтримка сепаратизму у 2014 році

У квітні 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні міськради Харцизька, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України та виступав на мітингах під прапорами сепаратистів. ​

Співпраця з окупантами у 2022 році

Після захоплення частини Донецької області російськими військами Лук'янов перереєстрував свою компанію-інтернет-провайдера за російським законодавством та надав ФСБ доступ до обладнання, що дозволило контролювати інтернет-активність місцевих жителів.

За даними слідства, у 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Як відомо, Лук'янову інкримінують виправдовування збройної агресії РФ та співпрацю з окупаційною владою.​

Нагадаємо, до 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями «спеціальної військової операції».