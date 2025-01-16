НАБУ просить Вищу раду правосуддя покарати суддю Ільєву, яка блокувала «Главком»

На Ільєву не вперше надходять скарги до Вищої ради правосуддя

НАБУ вважає, що суддя під час діяльності ухвалювала сумнівні рішення

Директор Національного антикорупційного бюро подав скаргу до Вищої ради правосуддя з проханням притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського районного суду Києва. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«Під час розслідування можливих зловживань з боку посадових осіб судової системи та правоохоронних органів встановлено, що наприкінці 2023 року ця суддя ухвалила низку рішень, щодо яких наявні об’єктивні сумніви у їх відповідності нормам закону», – пише пресслужба.

Правоохоронці не називають імені судді, однак, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Тетяну Ільєву.

Як зазначає НАБУ, мова про справи щодо повернення грошей, вилучених під час розслідування. Загалом йдеться про суми в понад 4,1 млн грн і понад 15 млн грн.

«У першому випадку суддя ухвалила рішення, завдяки якому гроші, які були вилучені під час обшуку, отримав не власник, а стороння особа, яка до цих коштів не мала жодного стосунку. У другому випадку ситуація була аналогічною: вилучені гроші повернули іншій стороні, яка не мала права на ці кошти», – вказано у заяві.

Правоохоронці наголошують, Ільєва вже приймала «подібні сумнівні рішення, які стали предметом попередніх скарг до Вищої ради правосуддя».

Нагадаємо, у лютому 2021 року суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва прийняла рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності низки інформаційних видань: зокрема «Главком», «Апостроф» та інші ЗМІ. Суд постановив блокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України. Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула.

Згодом судді Печерського райсуду Києва Тетяні Ільєвій повідомили про підозру. У листопаді 2020 року Ільєва зняла арешт з коштів на рахунку колишнього віце-президента держкомпанії «Хліб Україн» Андрія Миханіва. Внаслідок цього з рахунку в той же день зняли понад 110 тис. євро та $9 тис.