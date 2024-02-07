Наслідки атаки на Київ: падіння уламків та пошкодження автомобілів (фото)
У столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих
Унаслідок чергової російської атаки на столицю уламками пошкоджено багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі столиці. Також падіння уламків та пошкодження автомобілів зафіксовано у Деснянському та Дніпровському районах. Про це повідомляє пресслужба національної поліції Києва.
Як зазначається, поліцейські працюють на місцях влучань та допомагають ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу.
Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізовано, решті медики надали допомогу на місці.
Наразі на місцях працюють наряди полії, ДСНС, медики.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що екстрені служби наразі працюють у Голосіївському районі.
«У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО. У Дніпровському районі уламки пошкодили високовольтні лінії», – уточнив Кличко.
Мер також зазначив, що загалом у столиці внаслідок ворожої атаки наразі шестеро постраждалих. «Троє в Дніпровському районі, двох із них госпіталізували. Та трьох доправили до лікарні з Голосіївського району», – додав Кличко.
Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого вранці Росія масовано атакувала Україну ракетами, перед цим випустивши «Шахеди». Під ударом опинився Київ, Харків, Миколаїв, а також вибухи чули і в західних регіонах. Відомо про пожежі, руйнування і постраждалих.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії. Унаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці.
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