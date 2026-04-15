Російський терор 15 квітня: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

glavcom.ua
Внаслідок російської атаки на Одесу 15 квітня загинула одна людина
фото: ДСНС

Сьогодні, 15 квітня, російські терористи здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише «Главком».

15 квітня з 09:00 до 22:00 радіотехнічні війська зафіксували та супроводили 382 повітряні цілі.

Зокрема:

  • 20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря);
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К» (з Ростовської області РФ);
  • 361 безпілотник різних типів, серед яких Shahed, «Гербера» та «Італмас».

Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 200 із них – «шахеди».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 22:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 369 повітряних цілей:

  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 1 ракету «Іскандер-К»;
  • 349 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА у шести локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих цілей на 12 локаціях.

До слова, 15 квітня на фронті відбулося 133 бойових зіткнення.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5645 дронів-камікадзе та здійснив 2380 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

