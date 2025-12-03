Головна Київ Новини
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера

Ірина Міллер
Ірина Міллер
«Працював» у потягах західного напрямку: поліція викрила крадія-гастролера
Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України/Facebook

Зловмисник переважно здійснював крадіжки у потягах, що курсували у західному напрямку

Впродовж осені цього року правоохоронці фіксували низку звернень пасажирів щодо зникнення особистих речей у вагонах потягів міжміського сполучення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

За словами правоохоронців, до чергової частини поліції звернувся 66-річний пасажир потяга Харків–Ужгород, який на станції Київ-Пасажирський виявив відсутність шкіряної сумки, документів, банківської картки, позолоченого годинника, мобільного телефона та гаманця з грошима. Пізніше надійшла заява від жінки, яка під час поїздки потягом Київ–Ужгород втратила мобільний телефон iPhone 14. Ще один пасажир, 41-річний чоловік, повідомив про крадіжку смартфона у потязі Ворохта–Харків.

Повідомляється, щр у ході оперативно-розшукових заходів працівники відділу поліції на станціях залізничного транспорту столичного главку встановили, що до вчинення злочинів причетний 37-річний житель Кіровоградської області, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під час розшуку оперативники з’ясували, що фігурант пересувається потягом Київ–Кропивницький. За сприяння працівників «Укрзалізниці» правоохоронці встановили вагон і місце чоловіка та спільно із поліцейськими з Черкаської області затримали його на одній із зупинок.

Слідчі Києва затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Солом’янський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі тривають подальші слідчі дії. Правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до інших аналогічних злочинів на території України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які вчиняли крадіжки з квартир та приватних будинків заможних мешканців столиці. За даними правоохоронців, організатором злочинної групи виявився 52-річний місцевий мешканець, який долучив ще пʼятьох учасників: мешканців Києва та Київської області, четверо з яких іноземці, віком від 33 до 59 років.

