Тендер без конкуренції: на Хмельниччині лікарня МВС замовила ремонт на 34 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Загальна сума ймовірної переплати на матеріалах може становити близько 3 млн грн
фото: Територіальне медичне об'єднання МВС України по Хмельницькій області

Підрядник отримав замовлення без будь-якої конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області» замовила ремонт реабілітаційного центру та їдальні за 34,41 млн грн. Переможцем тендеру, який фінансується з державного бюджету, стала фірма «Спорт-Прогрес», яка отримала підряд без конкуренції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Прозорро».

Як зазначає «Наші.Гроші», аналіз кошторису виявив значну переплату на низці будівельних матеріалів. Зокрема, припливно-витяжна вентиляційна установка замовлена за ціною, що в 11 разів перевищує ринкову – 1 212 980 грн, тоді як її реальна вартість становить близько 110 260 грн.

Крім того, виявлені завищення цін і на інші позиції:

  • Утеплювач із мінеральної вати BauGut враховано на 39% дорожче за ціни в «Епіцентрі».
  • Кабель ВВГ 3х2,5 замовили на 20% дорожче від його ринкової вартості.
  • Ціна металочерепиці ТПК «Ефект» у кошторисі вдвічі перевищує пропозиції компанії-виробника та інших постачальників.

Загальна сума ймовірної переплати на цих матеріалах може становити близько 3 млн грн.

Підрядник, ПП «Спорт-Прогрес», отримав замовлення без будь-якої конкуренції, оскільки на відкриті торги не подався жоден інший учасник. Аналіз тендерної документації свідчить, що замовник висунув надзвичайно жорсткі вимоги, які могли штучно обмежити коло потенційних учасників.

Серед вимог, зокрема, наявність щонайменше 30 працівників, підтверджених податковими звітами. Також досвід виконання аналогічного договору на нове будівництво або реконструкцію закладу охорони здоров'я вартістю не менше очікуваної. Одною з вимог тендеру було надання позитивного відгуку від замовника, виданого не раніше, ніж було оголошено тендер. А також наявність чинних сертифікатів ISO 9001, 14001, 37001, 45001 та 50001.

Фірма «Спорт-Прогрес» підтвердила аналогічний досвід договором із нинішнім замовником на суму 175,14 млн грн, але фактично виконала робіт лише на 1,50 млн грн, що становить менше ніж 1% від загальної вартості. З 2016 року компанія отримала державних замовлень на 721,45 млн грн, з яких найбільша частка припадає саме на Територіальне медичне об’єднання МВС у Хмельницькій області.

Нагадаємо, на мільярдних договорах у сфері будівництва «зашиті» додаткові витрати на технічний та авторський нагляд, а також консультативні послуги, які іноді сягають від 1 до 6% від загальної вартості. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва. Вона навела приклад одного з об’єктів, де за кошторисом у 3,8 млрд грн додаткові витрати перевищили 160 млн грн. При цьому Басалаєва наголосила: авторський і технічний нагляд є необхідними, однак залучення зовнішніх інженерів-консультантів викликає питання, адже великі замовник – Служба відновлення чи управління капітального будівництва – мають власних спеціалістів.

