Ремонтники приховали від очей провалля на Деміївській

Небезпечну зону обгородили глухим парканом

Зону біля станції метро «Деміївська», де просів ґрунт та почали деформуватися торгові павільйони, огородили глухим парканом. Ремонтники закрили доступ до місця над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку, де зафіксовано руйнування. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Раніше стало відомо, що у місцях просідання ґрунту біля метро «Деміївська» почались геологічні дослідження.

Нагадаємо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в проймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

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Також пресслужба Київської міської державної адміністрації стверджує, що після закриття руху поїздів руйнівні процеси ззовні припинились. Наразі загрози довколишнім будівлям немає.