Скандал через мову: київський спортклуб розірвав абонемент із клієнткою після зауважень щодо російської

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Після розголосу історії з’ясувалося, що подібні зауваження щодо мови обслуговування мали й інші клієнти
Інцидент стався через те, що частина тренерів спілкувалася російською навіть із україномовними клієнтами

 

У Києві розгорівся конфлікт навколо мови обслуговування в одному зі спортклубів: кінопродюсерка Катерина Граднова-Савицька заявила, що після зауважень щодо використання російської мови з нею припинили співпрацю. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Радіо «Свобода».

За словами жінки, інцидент стався через те, що частина тренерів спілкувалася російською навіть із україномовними клієнтами. Вона вирішила звернутися до адміністрації із проханням змінити підхід, однак розмова швидко перейшла в конфлікт.

Граднова-Савицька стверджує, що у відповідь на її звернення їй фактично висунули ультиматум: «Якщо я продовжу агресивно себе поводити і так спілкуватися з персоналом, вони будуть вимушені припинити моє обслуговування». Згодом, за її словами, клуб запропонував розірвати абонемент.

Після розголосу історії, каже продюсерка, з’ясувалося, що подібні зауваження щодо мови обслуговування мали й інші клієнти.

Ситуацію прокоментували й у офісі Уповноваженого із захисту державної мови. Там зазначили, що за подібні порушення передбачені штрафи, однак для бізнесу вони незначні – до 3400 гривень, тож основні ризики радше репутаційні.

У самому спортклубі заперечують, що рішення було пов’язане з мовним питанням. У відповіді адміністрації йдеться, що після звернення клієнтки з тренером провели роз’яснювальну роботу, а співпрацю з нею припинили «через форму комунікації», повернувши кошти за абонемент.

Натомість Граднова-Савицька наполягає, що її «поставили в умови, коли довелося піти», і розцінює ситуацію як порушення мовного законодавства.

У сюжеті «Радіо «Свобода» спортивний клуб не називають, однак у соцмережах Катерина Граднова-Савицька розповіла, що йдеться про 2BFit.

Нагадаємо, у приватній клініці медичної мережі «Добробут», що в Києві, стався мовний конфлікт. Блогер Андрій Павленко, котрий привів на прийом до педіатра свого маленького сина, заявив, що лікарка відмовилася надавати послугу після прохання спілкуватися українською мовою.

Раніше у львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс.

Також у місті Долинська на Кіровоградщині мовний конфлікт у місцевому магазині завершився кримінальною справою.

