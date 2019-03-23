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    У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих

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    Обставини ДТП з'ясовуються. - У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих
    Обставини ДТП з'ясовуються.

    У результаті зіткнення водій Peugeot зламав ногу, пасажир також отримав травми

    У Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної в суботу, 23 березня, зіткнулися два автомобілі Peugeot, внаслідок чого один із них перекинувся на бік. Обидва водії виявилися таксистами. Про це пише Інформатор.

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    Як розповів водій перекинутого Peugeot, він повертав із проспекту на вулицю Гарматну на зелений сигнал світлофора.

    За словами чоловіка, Peugeot 301 рухався в бік центру на великій швидкості і влетів йому в бік, після чого автомобіль вилетів на тротуар і перекинувся.

    У результаті зіткнення водій Peugeot зламав ногу. Його пасажир також отримав травми. Постраждала і пасажирка перекинутого авто, її забрала швидка допомога.

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    У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих
    У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих

     Обставини ДТП з'ясовуються.

    Раніше в центрі Києва таксі збило дівчину, коли вона переходила дорогу на пішохідному переході.

    Під Києвом п'яний таксист 50 метрів протягнув збитого пішохода

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