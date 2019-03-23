У Києві зіткнулися два таксі: троє постраждалих



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Обставини ДТП з'ясовуються.

У результаті зіткнення водій Peugeot зламав ногу, пасажир також отримав травми

У Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гарматної в суботу, 23 березня, зіткнулися два автомобілі Peugeot, внаслідок чого один із них перекинувся на бік. Обидва водії виявилися таксистами. Про це пише Інформатор.

Як розповів водій перекинутого Peugeot, він повертав із проспекту на вулицю Гарматну на зелений сигнал світлофора.

За словами чоловіка, Peugeot 301 рухався в бік центру на великій швидкості і влетів йому в бік, після чого автомобіль вилетів на тротуар і перекинувся.

У результаті зіткнення водій Peugeot зламав ногу. Його пасажир також отримав травми. Постраждала і пасажирка перекинутого авто, її забрала швидка допомога.

Обставини ДТП з'ясовуються.

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