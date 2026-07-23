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Буча, Лавра та Лук’янівка: як блогерка Лора Лумер за один візит змінила думку про Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Буча, Лавра та Лук’янівка: як блогерка Лора Лумер за один візит змінила думку про Україну
У Бучі Лаура Лумер вшанувала пам’ять загиблих від рук російських окупантів
фото: Анатолій Федорук/Telegram

Американська MAGA-блогерка з мільйонною аудиторією, яка раніше поширювала фейки про «нацистів», відвідала Бучу, Лавру та зруйновану Лук’янівку

Американська блогерка та ультраправа політична активістка Лора Лумер, яку вважають наближеною до президента США Дональда Трампа, приїхала до України, щоб побачити на власні очі те, про що говорила, перебуваючи під впливом російської пропаганди. У мережі X у неї майже два мільйони підписників, також вона веде подкаст. Про це повідомляє «Главком».

Ще рік тому Лумер, яка має майже два мільйони підписників у мережі X та веде власний подкаст, називала Україну «країною прихильників нацизму» та виступала проти фінансової допомоги. Однак у червні цього року вона публічно визнала, що її уявлення були спотворені роспропагандою. 

Свою поїздку до України блогерка прокоментувала прихильникам коротко: «Я не в Росії, тому що я не пропагандистка». 

Візит до Бучі та зміна поглядів

Однією з перших зупинок у її маршруті стала Буча. Блогерка відвідала храм Святого апостола Андрія Первозванного та місце масового поховання цивільних, убитих окупантами у 2022 році. 

Лумер та настоятель храму у Бучі біля світлин, де задокументовані воєнні злочини російських окупантів
Лумер та настоятель храму у Бучі біля світлин, де задокументовані воєнні злочини російських окупантів
фото: Анатолій Федорук/Telegram

«Буча змінила її погляд на російську війну проти України. Тут російська пропаганда закінчується, бо за кожним злочином стоять конкретні люди, їхні імена та долі. Такер Карлсон та інші досі повторюють слова Кремля, але Буча готова показати правду кожному, хто хоче побачити її сам і чесно розповісти про це світові», – зазначив мер Бучі Анатолій Федорук, подякувавши Лумер за сміливість визнати помилки.  

Лаура Лумер та мер Бучі Анатолій Федорук
Лаура Лумер та мер Бучі Анатолій Федорук
фото: Анатолій Федорук/Telegram

Після побаченого MAGA-активістка закликала Конгрес США провести слухання щодо масштабів російської дезінформації в американському медіапросторі.

Руйнування у Києві та сніданок біля згарища

У столиці Лора Лумер відвідала Києво-Печерську лавру, де оглянула пошкоджені росіянами об'єкти, зокрема Успенський собор, Вежу Івана Кущника та будівлю Мистецького арсеналу. У заповіднику їй розповіли про реставраційні роботи та показали врятовані реліквії.

Лора Лумер і перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця відвідали Києво-Печерську лавру
Лора Лумер і перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця відвідали Києво-Печерську лавру
фото: Sergíy Kyslytsya/Facebook
Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі
Лора Лумер у Києво-Печерській лаврі
фото: Вікна-новини

Також блогерка поснідала у «Макдональдсі» на Лук'янівці – просто навпроти зруйнованого російськими ударами ТРЦ «Квадрат».

Американська блогерка Лора Лумер снідає у в ресторані Макдоналдс на Лук'янівці у Києві
Американська блогерка Лора Лумер снідає у в ресторані Макдоналдс на Лук'янівці у Києві
фото: Laura Loomer/Facebook
Такою побачила столичну Лук'янівку американська блогерка
Такою побачила столичну Лук'янівку американська блогерка
фото: Laura Loomer/Facebook

«Українська стійкість залишається незмінною, і це те, що я помітила на другому дні свого перебування в Україні», – написала блогерка під світлинами з Лук’янівки.

Лора Лумер підкреслила, що ця візитна поїздка допомогла їй спростувати безліч брехливих нарaтивів, і вона прагне якомога швидше донести правду про події в Україні до своєї аудиторії.

Нагадаємо, 21 липня до України з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа. 

Офіс президента України привітав візит американської консервативної активістки та соратниці президента США Дональда Трампа Лори Лумер до України. На Банковій наголосили, що особисте знайомство з наслідками російської агресії допомагає сформувати об'єктивне уявлення про війну та протистояти кремлівській пропаганді.

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Теги: росія США лавра звільнення пропаганда Київ блогер

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