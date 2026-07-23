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Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Обстріли Києва: у Микільському лісництві задокументовано пошкодження понад 100 дерев
Знищені обстрілом дерева у столиці
фото: КМДА

Пошкоджені дерева зафіксовано на двох ділянках лісництва

У Києві комісія з фіксації шкоди, завданої лісовому фонду внаслідок російської агресії, обстежила пошкоджені ділянки Микільського лісництва КП «Дарницьке лісопаркове господарство». Йдеться про наслідки російських атак, яких столиця зазнала у травні. Про це повідомили у Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, інформує «Главком».

«Завдання Комісії – не лише зафіксувати пошкоджені дерева та території. Ми маємо документально встановити факти шкоди, завданої лісовому фонду столиці внаслідок російської агресії. Кожен такий задокументований випадок є частиною доказової бази для подальшого відшкодування завданих Україні збитків», – зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА Павло Іванов.

За результатами роботи Комісії оформлюють Акт про встановлення фактів заподіяння шкоди та збитків, завданих лісовому фонду
За результатами роботи Комісії оформлюють Акт про встановлення фактів заподіяння шкоди та збитків, завданих лісовому фонду
фото: КМДА

За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, під час обстеження виявили 105 пошкоджених дерев на двох ділянках лісництва.

У кварталі № 50 пошкоджено 42 дерева, з яких 39 уже не відновлять ріст. У кварталі № 52 зафіксували пошкодження 63 дерев: 42 із них також пошкоджені до ступеня припинення росту, ще 21 дерево має менш значні ушкодження.

Горіння лісової підстилки на обстежених територіях не виявили.

За підсумками роботи комісія оформить акт про завдані збитки. Після затвердження Київською міською військовою адміністрацією документ передадуть до Державного агентства лісових ресурсів України.

У КМДА наголошують, що такі обстеження допомагають документувати екологічні наслідки російської агресії та формувати доказову базу для подальшого відшкодування збитків.

Нагадаємо. у Києві тривають роботи з ліквідації наслідків забруднення озера Кирилівського, що виникли через російський обстріл 2 липня. За три тижні комплексних заходів обсяг нафтопродуктів у водоймі вдалося зменшити з орієнтовних 350 куб. м до близько 30 куб. м – тобто більш ніж у 12 разів.За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, міські служби й рятувальники змогли локалізувати забруднення, однак роботи ще не тривають.

Теги: обстріл війна Київ

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