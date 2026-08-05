Генштаб ЗСУ: Інформація про ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності
Центр протидії дезінформації закликав довіряти тільки верифікованим джерелам інформації і не поширювати неперевірені дані
Інформація про пошкодження на Бортницькій станції аерації в Києві після масованого обстрілу станом на зараз є фейком. Таку інформацію озвучив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй Facebook-сторінці, інформує «Главком».
За словами речника Генерального штабу ЗСУ Дмитра Лиховія, подібні повідомлення є черговою вигаданою «лякалкою».
«Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності. Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз - це фейк. Для киян, здавалося б, мало «вистачити» і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки», – наголосив Дмитро Лиховій.
Центр протидії дезінформації закликав довіряти тільки верифікованим джерелам інформації і не поширювати неперевірені дані.
Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.
Під час атаки 5 серпня під удар РФ потрапили великі торгові мережі, розподільчі центри та виробництва:
- «Нова пошта»: зруйновано сортувальний центр у Києві. Троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.
- «Сільпо»: через пожежі на двох розподільчих центрах загинули шестеро працівників мережі.
- «Епіцентр»: ворог влучив у два ключові логістичні комплекси, загинув працівник. Фактично втрачено одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні.
- Rozetka: зруйновано складський комплекс у Броварах на Київщині (це вже третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень).
- Novus: логістичний центр мережі супермаркетів зазнав кількох прямих влучань і суттєвих пошкоджень.
- Liqui Moly: повністю згорів центральний склад продукції в Україні, втрачено значні запаси моторних олив та автохімії.
- Intertop: повністю знищено високотехнологічний комплекс Denka Logistics – головний логістичний склад компанії Intertop Ukraine.
До слова, після масованого удару 5 серпня уряд проведе термінову зустріч із представниками бізнесу після нічної масованої російської атаки на Київ і Київську область.
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